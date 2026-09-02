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Pellegrini c’è, Marras s’accende e si fa male: le pagelle del Brescia

Bene l’attacco: alla goleada contro la Giana Erminio partecipa anche Di Molfetta, autore del tris. Completano il quadro la prodezza di Crespi e il timbro di Casasola
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Marras con Corini dopo l'uscita dal campo - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Marras con Corini dopo l'uscita dal campo - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

L’Union Brescia passa il turno in Coppa Italia Serie C con una manita alla Giana Erminio: 5-2 il risultato finale al Rigamonti, in una sfida sporcata dall’infortunio a fine primo tempo di Manuel Marras. Di seguito le pagelle dei biancazzurri.

6 – Luca Liverani

Un paio di sbavature in impostazione: da una di queste ha origine l’occasione di Ballabio che lui stesso disinnesca. Il centrocampista della Giana lo buca due volte, ma l’impressione è che possa fare poco. Attento su Avinci nel finale.

6 – Davide Balestrero

La frequentazione di quella zona di campo diventerà un’abitudine per il capitano: in mezzo c’è affollamento e lui torna utile nel pacchetto dei difensori. Solido e attento: da braccetto ha già un buon chilometraggio, e si vede.

6.5 – Frederik Sorensen

È un titolare aggiunto di questa squadra: l’unico tema che si pone, nel suo caso, è fisico. Ma quando è a regime diventa un appoggio sicuro per tutti.

6.5 – Alberto Rizzo

Il blocco di sinistra, finché il Brescia decide di spingere sull’acceleratore, lavora bene anche grazie al suo contributo. E nella sua zona di campo non si passa.

6 – Loris Armati

Parte a destra e chiude a sinistra: Corini ha un debole per i giocatori così duttili e il suo minutaggio lo dimostra. Applicato su entrambi i fronti.

6.5 – Alessandro Mercati

Partecipa pure lui alla festa con l’assist per Di Molfetta: conduzione energica, alla Mercati, e scarico intelligente. Gioca in gestione e tanto gli basta per restare sempre in controllo lì in mezzo. Dal 1’ st Alessandro Mallamo (6): ingresso che tiene alta la qualità del palleggio, anche se per un lungo tratto della ripresa l’Union rallenta troppo.

6.5 – Alessandro Lamesta

Il jolly di Corini stavolta scorrazza in una mediana a due. Con licenza d’inserirsi: lo fa alla perfezione sul raddoppio, ispirato dalla palla telecomandata di De Maria.

6.5 – Vincent De Maria

A Crema non aveva brillato, ma qui è un’altra storia. Ottima propulsione e un ruolo chiave nella catena di passaggi che porta al gol di Marras: è suo il campanile per Lamesta. Dal 1’ st Tiago Casasola (6): bel taglio sul gol, ma era entrato male. La Giana buca il suo lato quando la riapre.

7.5 – Manuel Marras

Torna in versione anti Carpi. Mezz’ora di rodaggio, poi la sgasata: filtrante affilato che apparecchia il vantaggio di Pellegrini, poi il sinistro sottoporta per il bis. Si ferma dopo uno scatto: la speranza è che l’abbia fatto in tempo. Dal 45’ pt Filippo Armanini (6.5): tanta personalità per un 2007. Vicino al gol al volo, serve l’assist a Casasola.

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7 – Davide Di Molfetta

Le incognite, dopo un’inattività così prolungata, sono molte. Lui ha iniziato a smorzarne qualcuna: vivace e ispirato, pregevole l’arcobaleno dipinto sul tris. Ottime notizie per Corini. Dal 38’ st Samuele Sina s.v.

7 – Jacopo Pellegrini

Ora che il mercato non è più un elemento di disturbo, l’unica missione è scalare le gerarchie in attacco. Il gol è un confetto: dribbling elegante e sinistro in buca d’angolo. Davanti il Brescia ha un ricambio assolutamente all’altezza. Dal 27’ st Valerio Crespi (7): abbonato alle prodezze. Sinistro fulminante che scaccia la paura.

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