Pellegrini c’è, Marras s’accende e si fa male: le pagelle del Brescia

L’Union Brescia passa il turno in Coppa Italia Serie C con una manita alla Giana Erminio: 5-2 il risultato finale al Rigamonti, in una sfida sporcata dall’infortunio a fine primo tempo di Manuel Marras. Di seguito le pagelle dei biancazzurri.
6 – Luca Liverani
Un paio di sbavature in impostazione: da una di queste ha origine l’occasione di Ballabio che lui stesso disinnesca. Il centrocampista della Giana lo buca due volte, ma l’impressione è che possa fare poco. Attento su Avinci nel finale.
6 – Davide Balestrero
La frequentazione di quella zona di campo diventerà un’abitudine per il capitano: in mezzo c’è affollamento e lui torna utile nel pacchetto dei difensori. Solido e attento: da braccetto ha già un buon chilometraggio, e si vede.
6.5 – Frederik Sorensen
È un titolare aggiunto di questa squadra: l’unico tema che si pone, nel suo caso, è fisico. Ma quando è a regime diventa un appoggio sicuro per tutti.
6.5 – Alberto Rizzo
Il blocco di sinistra, finché il Brescia decide di spingere sull’acceleratore, lavora bene anche grazie al suo contributo. E nella sua zona di campo non si passa.
6 – Loris Armati
Parte a destra e chiude a sinistra: Corini ha un debole per i giocatori così duttili e il suo minutaggio lo dimostra. Applicato su entrambi i fronti.
6.5 – Alessandro Mercati
Partecipa pure lui alla festa con l’assist per Di Molfetta: conduzione energica, alla Mercati, e scarico intelligente. Gioca in gestione e tanto gli basta per restare sempre in controllo lì in mezzo. Dal 1’ st Alessandro Mallamo (6): ingresso che tiene alta la qualità del palleggio, anche se per un lungo tratto della ripresa l’Union rallenta troppo.
6.5 – Alessandro Lamesta
Il jolly di Corini stavolta scorrazza in una mediana a due. Con licenza d’inserirsi: lo fa alla perfezione sul raddoppio, ispirato dalla palla telecomandata di De Maria.
6.5 – Vincent De Maria
A Crema non aveva brillato, ma qui è un’altra storia. Ottima propulsione e un ruolo chiave nella catena di passaggi che porta al gol di Marras: è suo il campanile per Lamesta. Dal 1’ st Tiago Casasola (6): bel taglio sul gol, ma era entrato male. La Giana buca il suo lato quando la riapre.
7.5 – Manuel Marras
Torna in versione anti Carpi. Mezz’ora di rodaggio, poi la sgasata: filtrante affilato che apparecchia il vantaggio di Pellegrini, poi il sinistro sottoporta per il bis. Si ferma dopo uno scatto: la speranza è che l’abbia fatto in tempo. Dal 45’ pt Filippo Armanini (6.5): tanta personalità per un 2007. Vicino al gol al volo, serve l’assist a Casasola.
7 – Davide Di Molfetta
Le incognite, dopo un’inattività così prolungata, sono molte. Lui ha iniziato a smorzarne qualcuna: vivace e ispirato, pregevole l’arcobaleno dipinto sul tris. Ottime notizie per Corini. Dal 38’ st Samuele Sina s.v.
7 – Jacopo Pellegrini
Ora che il mercato non è più un elemento di disturbo, l’unica missione è scalare le gerarchie in attacco. Il gol è un confetto: dribbling elegante e sinistro in buca d’angolo. Davanti il Brescia ha un ricambio assolutamente all’altezza. Dal 27’ st Valerio Crespi (7): abbonato alle prodezze. Sinistro fulminante che scaccia la paura.