Il Brescia batte la Sambenedettese ed è ai quarti di Coppa Italia

Il «Brescia B» domina a San Benedetto del Tronto e accede ai quarti di Coppa Italia Serie C. Dopo lo svantaggio iniziale – e piuttosto episodico – di Pezzola, l’Union la ribalta con Valente, Silvestri e Balestrero.

Ottime risposte per Diana da una squadra imbottita di seconde linee e Primavera. Al prossimo turno i biancazzurri sfideranno in trasferta la Ternana, che ha eliminato il Giugliano.

Le scelte iniziali

La sfilza di assenti è come sempre lunghissima. Diana deve farvi fronte trovando un delicato equilibrio tra l’esigenza di fare turnover e quella di schierare un undici con le credenziali per puntare alla qualificazione. Dietro giocano Silvestri e Rizzo, in mezzo c’è Mercati.

Le altre, però, sono seconde linee: il giovane Facchini chiude la difesa a tre, Armati e Boci corrono sugli esterni. In mezzo le due mezzali sono Valente, che aveva brillato nel turno precedente a Carpi, e Fogliata. Cisco trasloca in attacco, accanto a Leporini, l’altro Primavera schierato titolare da Diana.

Il vantaggio rossoblù

L’Union è vivace soprattutto a sinistra, grazie alle giocate effervescenti di Boci. La Samb è sorniona e la sblocca al primo vero tentativo: corner battuto da Battista, Pezzola arpiona in area e, approfittando della marcatura generosa di tutta l’Union, fulmina Liverani con un bel diagonale all’11’.

Lo stesso Pezzola uscirà poco dopo per infortunio. Il contraccolpo per il Brescia però è lieve: in una manciata di minuti gli uomini di Diana si riorganizzano e tornano ad attaccare. Gettando le basi per erodere la resistenza rossoblù.

La rimonta biancazzurra

L’Union concretizza i propri sforzi nel finale di primo tempo. Il pareggio lo firma Valente, al 36’: cross morbido di Cisco (martellante su Vesprini) e colpo di testa a bersaglio di Valente. Secondo gol su due da titolare per il talentino del 2006. Appena tre minuti più tardi la replica: stavolta il lob è di Boci, e l’incornata di Silvestri. Il difensore colpisce totalmente indisturbato, e fredda Cultraro con una traiettoria imparabile.

La chiude Balestrero

Nella ripresa il gioco è più frammentato. Ne risente il ritmo. Per il Brescia è tutto fuorché un problema: così amministrare il vantaggio è più semplice. Va vicino al tris il giovane Leporini, che incrocia bene su un cross basso di Rizzo e sfiora il palo. Il terzo gol lo confezionano due subentrati: rasoiata debole di Zennaro, respinta così così di Cultraro e tap-in facile di Balestrero al 77’. Il finale è pura formalità. L’Union è ai quarti.