Coppa Italia, il Brescia sfida il Monza: la diretta

Messe da parte le polemiche post-Pisa, il Brescia si rituffa in campo per un nuovo appuntamento in Coppa Italia, che gli uomini di Maran si erano conquistati battendo il Venezia nel primo turno a inizio agosto. Il livello si alza di qualche tacca, perché l’avversario di questa sera è il Monza di Alessandro Nesta, alla sua terza stagione consecutiva in serie A.

L’impegno è complesso, malgrado le difficoltà dei brianzoli, che non hanno ancora vinto una partita in campionato. Nesta non eccede nel turnover e schiera diversi titolari, a partire da capitan Pessina, che agirà in mezzo al campo, e passando per l’ex Caldirola, D’Ambrosio e Caprari.

Maran si affida invece a Borrelli in tandem con Juric, rientrato dopo l’assenza per febbre dello scorso sabato, al pari di Olzer, che agirà sulla trequarti. Una delle novità più rilevanti è il giovane Calvani, al suo esordio dal primo minuto in mezzo alla difesa.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai rigori. Chi strapperà il pass affronterà il Bologna agli ottavi. Su questa pagina, a partire dal fischio d’inizio (18.30), gli aggiornamenti in tempo reale sul match con la nostra diretta testuale. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.