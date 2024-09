Cellino: «Tutti allo stadio lunedì per farci rispettare dagli arbitri»

«Non piangiamoci addosso» ripete reiterando il concetto già espresso a caldo dopo la partita contro il Pisa sforzandosi di non farsi prendere dalla rabbia per l’episodio che ha deciso il match. E il guardare avanti di Massimo Cellino, in vena di appelli e messaggi, non è la partita di giovedì sera contro il Monza che vale un accesso agli ottavi di Coppa Italia bensì il derby con la Cremonese. Non per motivi di campanile, ma per questioni molto più pratiche: i punti.

E la voglia-bisogno di ritrovare il passo dopo che – meritata o immeritata – in Toscana per il Brescia è maturata la terza sconfitta consecutiva. A Cellino brucia tantissimo come è maturato l’ultimo scivolone e il club è arrabbiato, ma ufficialmente le bocche sono rimaste cucite e tutti si sono impegnati a mantenere, almeno pubblicamente, il controllo. Più che la propria voce allora, Cellino vuole che siamo i bresciani a far sentire la loro e allora, appunto, dice: «Non piangiamoci addosso e lunedì sera andiamo tutti allo stadio perché solo così gli arbitri ci rispetteranno».

La prevendita racconta di un settore ospiti già da tutto esaurito, un dato che dunque porta già a quantificare a circa 6.000, tra abbonati e biglietti venduti, le presenze. Ma il dato appunto è «drogato» da quella che sarà la massiccia presenza dei grigiorossi. Dunque: serve molto di più. Con l’obiettivo di arrivare a più di 8000 anime sugli spalti. Intanto Massimo Cellino non sta facendo mancare nell’ultimo periodo la sua presenza costante a Torbole dove si reca, in media, un giorno sì e l’altro no. Ieri è stato «giorno sì» e dal centro sportivo il presidente del Brescia è rientrato in sede soddisfatto per aver visto la squadra allenarsi bene. E per lunedì ci saranno due buone notizie: i recuperi di Cistana e Galazzi.