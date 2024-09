Moncini e Dickmann allo store del Brescia per l’abbraccio con i tifosi

Nuovo appuntamento con il «Meet&Greet» del Brescia: questa volta i protagonisti, allo store di via Solferino, sono stati Gabriele Moncini e Lorenzo Dickmann. Un centinaio, tra piccoli – anche oggi numerosi – e accompagnatori, i tifosi che hanno preso parte all’iniziativa del club biancazzurro.

Tra scatti e autografi, sono stati numerosi gli incoraggiamenti alle due rondinelle in vista delle prossime due sfide, in Coppa Italia contro il Monza e lunedì contro la Cremonese. Per Lorenzo, che oggi spegne ventotto candeline, sono arrivati anche gli auguri di compleanno dai tifosi più attenti.

Il Brescia tornerà in campo giovedì sera, per la sfida di Coppa contro il Monza. Ci saranno anche Moncini e Dickmann, pronti a offrire il loro contributo dopo il bagno d’affetto di questo pomeriggio.