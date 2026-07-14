Chi vorresti come nuovo ct della nazionale di calcio?

Siamo arrivati alle fasi conclusive del Mondiale, il terzo di fila senza gli Azzurri. Un dramma sportivo che sembra non avere fine e che ha richiesto l’avvio del nuovo corso federale, con Giovanni Malagò presidente e Paolo Maldini (affiancato da Leonardo) direttore tecnico della Figc.
Adesso resta «solo» da trovare il nome giusto per la panchina. I profili dei candidati sono molto diversi tra loro. Antonio Conte che garantirebbe carattere, organizzazione ed esperienza internazionale. Roberto Mancini rappresenterebbe la scelta della continuità con l’ultimo ciclo realmente vincente della Nazionale. A sorpresa è poi sbucato il nome di Andrea Pirlo e sullo sfondo resta anche il sogno Pep Guardiola, una soluzione prestigiosa ma complessa.
Secondo te qual è il nome giusto per tornare tra le grandi del calcio mondiale?