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Chi vorresti come nuovo ct della nazionale di calcio?

I profili dei candidati sono molto diversi l’uno dall'altro. Qual è il nome giusto per il nuovo corso?
Il Centro tecnico federale di Coverciano - Foto Figc
Il Centro tecnico federale di Coverciano - Foto Figc

Siamo arrivati alle fasi conclusive del Mondiale, il terzo di fila senza gli Azzurri. Un dramma sportivo che sembra non avere fine e che ha richiesto l’avvio del nuovo corso federale, con Giovanni Malagò presidente e Paolo Maldini (affiancato da Leonardo) direttore tecnico della Figc. 

Adesso resta «solo» da trovare il nome giusto per la panchina. I profili dei candidati sono molto diversi tra loro. Antonio Conte che garantirebbe carattere, organizzazione ed esperienza internazionale. Roberto Mancini rappresenterebbe la scelta della continuità con l’ultimo ciclo realmente vincente della Nazionale. A sorpresa è poi sbucato il nome di Andrea Pirlo e sullo sfondo resta anche il sogno Pep Guardiola, una soluzione prestigiosa ma complessa.

Secondo te qual è il nome giusto per tornare tra le grandi del calcio mondiale?

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Nazionale italiana di calcioAndrea PirloPep GuardiolaAntonio ConteRoberto Mancini
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