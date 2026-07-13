Nazionale di calcio, per la panchina prende quota la candidatura di Pirlo

Il ruolo di direttore tecnico è stato coperto. Giovanni Malagò in questo è stato di parola, dicendo che sarebbe partito (giustamente) da lì per costruire il nuovo percorso della Nazionale. Anzi, ha «raddoppiato», visto che insieme a Paolo Maldini è arrivato come advisor Leonardo. Coppia al Milan prima, in azzurro ora. E da loro, ovviamente con la supervisione del capo della Figc, sta passando in queste ore la scelta del nuovo commissario tecnico.
Un po’ a sorpresa, ma forse non troppo, a scalare posizioni in queste ore è il bresciano Andrea Pirlo, che sia Maldini sia Leonardo conoscono bene, come giocatore, come uomo, ma anche come allenatore che sta cercando la sua strada definitiva. Il 47enne di Flero, una carriera da professore del calcio, ha iniziato la carriera di tecnico sulla panchina della Juventus: una stagione con la vittoria della Supercoppa. Quindi in Turchia al Fatih Karagümrük, poi l’esperienza alla Sampdoria, infine dal luglio dello scorso anno a Dubai allo United Fc, con cui ha ottenuto la promozione nel massimo campionato. Nel suo staff una «base bresciana» di spessore visto che al suo fianco ci sono Roberto Baronio e Mauro Bertoni. United Fc che tra l’altro ha ripreso da un paio di giorni gli allenamenti in Lettonia.
Restano valide tutte le piste, da Conte a Mancini, fino al sogno che sembra proibito (ma anche quello un po’ bresciano) Pep Guardiola. Sta di fatto che Pirlo per la nuova guida azzurra avrebbe quelle qualità necessarie per far ripartire l’Italia: valorizzazione dei giovani, qualità, gioco. Nei prossimi giorni il trio Malagò-Maldini-Leonardo arriverà a una decisione, intanto la candidatura di Pirlo è forte.