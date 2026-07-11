Paolo Maldini sarà il nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana e presidente del Club Italia. L’annuncio è stato dato dal presidente della Figc Giovanni Malagò al telefono all’Ansa. Assieme all’ex capitano azzurro, nel team ci sarà anche un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Leonardo, in veste di advisor.
Nazionale: Maldini nuovo direttore tecnico, Leonardo advisor
La conferma dal presidente della Figc Giovanni Malagò: l’ex capitano degli Azzurri sarà dt del nuovo corso dell’Italia
Paolo Maldini - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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