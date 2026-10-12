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Ndour si rilassa guardando gli amici dell’Urago Mella di Seconda

Il centrocampista della Fiorentina, reduce dall’eurogol da 70 metri con l’Under 21, in tribuna per il posticipo tra rossoblù e Collebeato
Fabrizio Zanolini
Cher Ndour in tribuna a Urago Mella per il posticipo di Seconda categoria © www.giornaledibrescia.it
Cher Ndour in tribuna a Urago Mella per il posticipo di Seconda categoria © www.giornaledibrescia.it

Gli amici di sempre, vicino a casa. Cher Ndour era sulla tribuna, colma di spettatori, per il derby di seconda categoria tra Urago Mella e Collebeato, vinto 2-0 dai padroni di casa volati in testa a punteggio pieno nel girone F.

In tribuna

Il centrocampista della Fiorentina e dell'Italia, di casa nel vicino quartiere di San Giacomo, reduce da uno strepitoso gol da 70 metri con l’Under 21, non ha resistito al richiamo di vedere all'opera qualche amico sul rettangolo sintetico del quartiere caro ai gemelli Filippini.

Per lui, qualche «cinque» battuto sugli spalti, ma la normalità di essere considerato comunque ancora l'amico d'infanzia di alcuni giocatori uraghesi, come Attia Attia e Protsanin.

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Cher NdourFiorentinaUrago Mella
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