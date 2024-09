Serie B, Brescia in campo a Pisa: la diretta del match

Febbre da big match. Con molte declinazioni, figurate e non: il Brescia sfida il Pisa con la speranza di infilare la terza vittoria, ma anche in piena emergenza, per via delle sindromi influenzali che hanno colpito alcuni pezzi grossi della rosa: solo Borrelli sederà in panchina, mentre Olzer e Juric danno forfait. E anche Galazzi e Cistana sono ai box.

Per ovviare a queste assenze, Maran attinge dalla mediana: in campo Bisoli, Verreth e Besaggio, con l’aggiunta rispetto a settimana scorsa di Bertagnoli. Resta da capire se questo comporterà una ridefinizione del modulo, o se saranno Besaggio e Bertagnoli ad agire alle spalle di Moncini.

Quel che è certo è che il Brescia avrebbe preferito presentarsi a questo appuntamento in condizioni migliori. «Niente alibi» è stato il monito alla vigilia di Maran: la prospettiva di acciuffare la vetta dev’essere lo stimolo ad andare oltre le difficoltà, che purtroppo oggi abbondano.

Su questa pagina, a partire dal fischio d’inizio (ore 15), gli aggiornamenti in diretta sul match. Si rinnova l’appuntamento con «Tutti in campo»: dalle 14.45, su Teletutto, Angela Scaramuzza e i suoi ospiti commenteranno la sfida dell’Arena Garibaldi. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.