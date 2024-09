Brescia, Cellino: «Ci voleva veleno col Pisa, qualcuno è entrato male»

È furioso con arbitro e Var, ma si sforza di non cedere e sposta l’attenzione su quello che si sarebbe potuto fare meglio. E in particolare su ciò che di meglio avrebbero potuto fare i subentrati.

Così Massimo Cellino intercettato dopo la partita col Pisa: «Non piangiamoci addosso e pensiamo alla Cremonese… Dobbiamo essere più incisivi e se avessimo avuto più veleno l’avremmo vinta a prescindere dall’arbitro. Se qualche subentrato avesse dato qualcosa in più… Il mister non merita che qualcuno subentri così: è in questo modo che ricambiano la considerazione dell’allenatore?»