Carpi ancora tabù: il Lumezzane perde 3-1

Il Cabassi resta un tabù. Un Lumezzane a due facce – propositivo nel primo tempo e arrendevole nella ripresa – cede 3-1 in rimonta al Carpi, vanificando l’ottimo avvio di gara. Il ko chiude dunque la striscia di risultati positivi del Lume, ferma a quota due, ma soprattutto evidenzia ancora le difficoltà dei valgobbini a chiudere le partite, vista la netta supremazia in una prima frazione che sarebbe anche potuta finire con ben più di un gol di scarto. Resta comunque la gioia di Anatriello, sempre più capocannoniere del girone A in attesa delle altre sfide.
Sammarco cambia due pedine rispetto alla gara di martedì con la Juventus Next Gen pur confermando il 3-5-2 ormai marchio di fabbrica. In difesa rientra Deratti nel terzetto completato da Nwachukwu e Boffelli, mentre sulla destra spazio a Diodato, che prende il posto di Ghillani.
Avvio, come tutto il primo tempo, a forti tinte rossoblù. Il Lume rischia solo sulla conclusione da fuori di Cecotti, poi sono i valgobbini a dettare legge. Il gol di Anatriello, su lancio di Deratti, ma anche in seguito all’uscita horror di Scacchetti, è il lampo che carica la sveglia del Lume che prova più volte a pescare il raddoppio. Prima Anatriello colpisce il palo di testa, poi sono Boffelli e Diodato a chiamare in causa ancora Scacchetti.
Nella ripresa però è il Carpi a rientrare con maggiore convinzione trovando il pari immediato con la testata vincente di Figoli su cross di Puletto. Anatriello avrebbe ancora la chance per il nuovo sorpasso ma si divora il gol a due passi da Scacchetti, come anche i padroni di casa che arrivano al tiro con Puletto dal limite, trovando solo il clamoroso riflesso di Andrenacci, bravo a deviare la conclusione sul palo. Nel finale i ragazzi di Cassani sfiorano il sorpasso con Montipò che spara ancora sul legno, ma all’ultimo assalto (42’) è Sall a trovare la deviazione sottomisura sugli sviluppi di un corner dopo la prima conclusione di Forapani. In pieno recupero arriva infine l’ultima beffa. Sall strappa il pallone a Ndiaye e serve al centro Montipò che chiude così l’incontro. Punizione severissima per il Lumezzane.