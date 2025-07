Campagna abbonamenti Brescia: i prezzi per la stagione 2025/2026

L’Union Brescia ha ufficializzato i prezzi della campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026. Il 4 e il 5 agosto sarà attiva la prelazione per i vecchi abbonati, dal 6 agosto sarà attiva la vendita libera. I tempi, rispetto a quanto inizialmente previsto, sono slittati per questioni logistiche.

I prezzi

Ecco i prezzi nel dettaglio:

⁠ Curva Nord : abbonamento 130 euro | Ticket 15 euro

: abbonamento 130 euro | Ticket 15 euro ⁠ Gradinata alta : abbonamento 180 euro | Ticket 19 euro

: abbonamento 180 euro | Ticket 19 euro ⁠ Gradinata bassa : abbonamento 200 euro | Ticket 21

: abbonamento 200 euro | Ticket 21 ⁠ Tribuna laterale : abbonamento 350 euro | Ticket 35 euro

: abbonamento 350 euro | Ticket 35 euro Tribuna centrale : abbonamento 650 euro | Ticket 50 euro

: abbonamento 650 euro | Ticket 50 euro ⁠Tribuna Vip : abbonamento (comprensivo di hospitality) 1250 euro | Ticket 70 euro (non comprensivo di hospitality)

: abbonamento (comprensivo di hospitality) 1250 euro | Ticket 70 euro (non comprensivo di hospitality) ⁠ Tribuna corporate (solo in abbonamento riservato solo alle aziende e comprensivo di hospitality) 6 persone: 6.500 euro

(solo in abbonamento riservato solo alle aziende e comprensivo di hospitality) 6 persone: 6.500 euro ⁠Tribuna corporate (solo in abbonamento riservato solo alle aziende e comprensivo di hospitality) 12 persone: 12.500 euro

Gli abbonamenti saranno sottoscrivibili presso la biglietteria dello stadio Rigamonti, online su Vivaticket e nei punti vendita fisici Vivaticket. I prezzi sono al netto delle condizioni Vivaticket, la tessera su cui verrà caricato l’abbonamento sarà omaggiata da Union Brescia.

Leggi anche Union Brescia, tra i prossimi passi aumento di capitale e nuovi soci

Le variazioni

«L'unione che dà la forza» è il nome scelto per la campagna abbonamenti

Rispetto agli abbonamenti per la scorsa stagione, l’ultima con Massimo Cellino alla guida, balza all’occhio la sensibile riduzione per la Curva Nord: un anno fa un abbonamento veniva venduto a 200 euro, quest’anno a 130. In altri settori i prezzi risultano in linea con la scorsa stagione, con qualche maggiorazione.

Il club ha però annunciato alcune importanti promozioni: è prevista la cessione gratuita per gli under 14 e per le persone con disabilità al 100% (più un accompagnatore). Entrambe le categorie dovranno dotarsi dei tagliandi nei punti vendita fisici per ogni singola partita. Per gli under 20 e gli over 65 la riduzione è del 50%, per gli under 25 del 25%.

Leggi anche Stadio Rigamonti: le condizioni e quando potrebbe giocarci il Brescia

Le parole di Pasini

Giuseppe Pasini sorridente a Piamborno - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

«Il pubblico sarà il nostro dodicesimo uomo in campo, l’ho già detto e ne sono convinto – ha sottolineato il presidente Giuseppe Pasini –. Per questo, nella definizione dei nuovi prezzi per la prossima stagione, abbiamo voluto pensare in grande, ampliando la forbice degli sconti dedicati ai più giovani, oltre naturalmente a quelli per gli over 65.

Ci tengo a sottolineare che le persone con disabilità al 100% saranno nostri ospiti allo stadio Rigamonti, così come i loro accompagnatori. E per loro stiamo valutando ulteriori novità per rendere l’esperienza ancora più inclusiva e accogliente. Infine, grande attenzione sarà riservata alle aziende, con pacchetti dedicati per un’accoglienza di livello che permetta di vivere il calcio come occasione di relazione e networking», conclude il numero uno di Feralpi.