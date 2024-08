Brescia verso la prima di campionato, Maran: «Credete in noi»

Dopo la Coppa Italia, per dirla alla Maran, «è tempo di tuffarci nel campionato». Il tecnico del Brescia ha tenuto la prima conferenza della vigilia della stagione, quella che anticipa la sfida della prima giornata di venerdì sera al Rigamonti contro il Palermo: «Una sfida contro una squadra forte, quindi sfida insidiosa ma stimolante che dobbiamo affrontare con grande voglia. Noi indicati tra i favoriti come loro? È una credibilità che ci siamo guadagnati sul campo, ma poi le previsioni lasciano sempre il tempo che trovano perché si parte comunque dallo 0-0 in ogni partita di un campionato complicatissimo come la serie B. Sarà una partita “gustosa” contro una squadra attrezzata per la A e con in più l'apporto di un grande allenatore che viene dalla massima categoria: mettiamo in campo le nostre idee e quella voglia di risultato che non deve mai mancare. Dobbiamo sempre puntare a fare il nostro massimo e se possiamo, superarlo pure».

Galazzi e Olzer sugli scudi? «Sì, ma io credo che qui ci siano tanti ragazzi in cui credo fortemente , aiutati da alcuni più vecchi che sono un vero e proprio esempio , sia sotto l'aspetto fisico che quello mentale». La chiosa è sui tifosi: «Mi hanno sorpreso con il Venezia in Coppa, per essere l'11 agosto non ne aspettavo così numerosi. Ora dobbiamo regalare soddisfazioni a quelli che vengono sempre perché soddisfare il nostro zoccolo duro vuol dire trascinare anche gli altri. Vi aspettiamo, perché questa squadra non ha mai mollato e ha sempre buttato il cuore oltre l'ostacolo. Credete in noi».