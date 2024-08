Brescia, se in serie B la prima è in casa il risultato pare in cassaforte

Fabrizio Zanolini

L’ultimo ko al Rigamonti per l’avvio del campionato risale al 1972 col Cesena. Nel 2023 start in ritardo

La «prima» è stata sbagliata raramente. Questo dice la storia dei debutti in campionato del Brescia. Il match che attende le rondinelle dopodomani, venerdì (fischio d’inizio alle 20.30), al Rigamonti, aprirà la nuova stagione della cadetteria, dato che la sfida col Palermo è stata scelta come primo anticipo del campionato 2024-2025. Un battesimo duro (almeno sulla carta, visto che i rosanero sono dati da tutti gli addetti ai lavori tra i favoriti per la promozione) per la banda Maran, che però h