Il Brescia ha dato le prime risposte ma allo stadio sarà ancora troppo solo

Col Venezia offerto un bel biglietto da visita in vista del campionato, ma sono solo 3.200 gli abbonati al Rigamonti

3 ' di lettura

L'esultanza del Brescia dopo la vittoria col Venezia - © www.giornaledibrescia.it

Concreto e pragmatico, ma anche qualcosa in più. Certamente già mentalizzato. Sicuramente armato di autostima fino ai denti: è il Brescia, bellezza. Ha lasciato un profumo di buono la vittoria di Coppa Italia con il Venezia. In una di quelle partite che se vanno male «va beh, tanto la Coppa non è un obiettivo» e che se invece vanno bene, come è andata «non esaltiamoci troppo, però queste vittorie fanno bene». L’importante, come sempre, è non perdere mai la capoccia. E non perdere testa e lucidit