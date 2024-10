Brescia: Verreth c’è, per Moncini un nuovo stop a medio termine

Sta per tornare il tempo del campo per il Brescia che sabato alle 17.15 gioca in casa il big match contro il Sassuolo dell’ex Grosso secondo in classifica. Sospiro di sollievo per Maran: in un centrocampo già menomato per l’assenza di capitan Bisoli, un’assenza che si protrarrà, è recuperato Matthias Verreth.

Bagarre per i due posti da mezzeali e sale la candidatura di Fogliata. Oltre a dover tamponare la mancanza di Bisoli, equilibratore, davanti mancheranno due pedine importanti: Galazzi e Moncini. Per quest’ultimo, sono confermate le indiscrezioni di uno stop prolungato. Causa il ripresentarsi delle problematiche di pubalgia, l’attaccante resterà ora fermo un paio di settimane: realisticamente, tornerà poco prima, se non addirittura dopo, la prossima sosta.