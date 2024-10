Brescia, davanti non c’è pace: con Galazzi si ferma pure Moncini

L’attaccante rischia di dover restare fermo per qualche gara: è alle prese con la ricaduta di un problema all’inguine che l’aveva condizionato nei mesi scorsi. Allarme rientrato invece per Verreth

Nuovi problemi fisici per Gabriele Moncini - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Mai pace. È un segno del destino. Oppure è un monito: per quanto sembri di essere in tanti, non si è mai abbastanza. Posto che la rosa del Brescia è l’opposto che in sovrannumero, non è durato nemmeno il tempo di un amen il dibattito «ma con Juric che è esploso, con Galazzi che sta bene, con Olzer che promette continuità, quando Borrelli e Moncini saranno al top come si farà a scegliere chi resta fuori?». La novità Rolando Maran firmerebbe per poter avere questo tipo di problema rubando qualche