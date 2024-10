Brescia, che tegola: per Bisoli un mese di stop

Trauma distrattivo alla coscia destra: è questo l’esito dei primi accertamenti ai quali è stato sottoposto il capitano del Brescia Dimitri Bisoli. Tale diagnosi, significa per il centrocampista indicativamente un mese di stop: dovrebbe saltare nella migliore delle ipotesi le gare con Sassuolo, Cesena, Spezia e probabilmente Samp.

Leggi anche Brescia a due velocità: tanti cali nei secondi tempi

Ma l’infortunio sarà da rivalutare più in là, quando l’edema che interessa la zona dell’infortunio sarà completamente riassorbito. Quindi non si esclude che i tempi di recupero possano anche essere più lunghi. Di certo una bella tegola per Maran che tra l’altro per la partita post sosta col Sassuolo rischia di non avere a disposizione per la mediana nemmeno Verreth.