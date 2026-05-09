Brescia-Tritium 5-0: Corini sperimenta in vista dei play off

Corini cambia parecchio rispetto al test contro i franciacortini. Davanti a Gori – con Sorensen assente per infortunio – la novità principale è Balestrero schierato da braccetto di destra accanto a Silvestri e Rizzo. Armati viene così alzato sulla linea di centrocampo, reparto in cui torna dal primo minuto Zennaro insieme a Fogliata e Valente, largo a sinistra. Alle spalle di Maistrello, unica punta, agiscono invece Lamesta e Vido.

Il match

Dopo un avvio vivace, caratterizzato da buon ritmo e dalle conclusioni fuori misura di Valente e Lamesta, il Brescia sblocca il risultato al 20’. Fogliata disegna una punizione perfetta che si infila all’angolo alla destra di Genini. Passano appena cinque minuti e arriva il raddoppio firmato da Vido, bravo ad approfittare di una palla vagante in area e a depositarla in rete con il piattone. Per l’attaccante, però, resta sostanzialmente l’unico spunto degno di nota di una prestazione apparsa un po’ troppo bloccata; rimasto in campo fino alla cooling break di metà primo tempo, non rientra più sul terreno di gioco.

Fotogallery 13 foto In amichevole l'Union Brescia batte la Tritium 5-0

L’unico mezzo brivido della prima frazione per il Brescia arriva poco prima dell’intervallo, quando un retropassaggio impreciso di Mercati, con Gori fuori dai pali, termina sul fondo regalando l’unico corner del primo tempo ai bergamaschi. Nel finale di tempo ci provano anche Maistrello di testa – conclusione debole tra le braccia di Genini – e Rizzo dalla distanza, ma il portiere ospite controlla senza difficoltà.

La ripresa

A inizio ripresa Corini rivoluziona l’undici, lasciando in campo rispetto alla formazione iniziale soltanto Rizzo. Da segnalare anche l’ingresso del classe 2010 Beldenti al posto di Balestrero. In attacco Crespi rileva Maistrello, apparso ancora una volta impacciato e spesso fuori dal gioco. Ed è proprio Crespi a mettersi immediatamente in evidenza; bastano pochi secondi all’ex Avellino per firmare il 3-0, sfruttando al meglio un assist di Mercati e battendo il portiere con un diagonale preciso. Al 6’ arriva anche la doppietta personale, questa volta di testa, sul traversone di Cisco.

Dopo il poker biancazzurro la Tritium prova a reagire e si rende pericolosa con due conclusioni dalla distanza, la prima di Campani, sfiora il palo, mentre la seconda, firmata da Mandelli, si stampa sull’incrocio dei pali. Esaurita la sfuriata ospite, i ritmi si abbassano sensibilmente. Il Brescia gestisce senza forzare, ma trova comunque il definitivo 5-0 a tre minuti dal termine grazie ancora a Crespi, che completa la tripletta con un altro colpo di testa su assist – il secondo di giornata – di Cisco.