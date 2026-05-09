Brescia: Sorensen è out, ma ci sono tanti uomini da play off

«Nei play off serve soprattutto la testa». Questo aveva affermato Frederik Sorensen, intervenuto su Teletutto nell’ultima puntata di Parole di calcio, su Teletutto. Peccato che non avesse calcolato quello che è stato il fattore principale di questa stagione, la condizione fisica. E proprio Sorensen è l’ennesimo a pagare dazio alla malasorte : una fitta in allenamento ha fermato di nuovo (era appena rientrato in gruppo lunedì dopo aver saltato l’ultima gara con l’Inter U23) il difensore danese. I controlli hanno evidenziato una lesione al retto femorale che lo lascerà ai box almeno per le prime due gare dei play off. C’è davvero da sperare che la forza mentale favorisca il suo recupero nel minor tempo possibile.

Se testa fa soprattutto rima (non baciata) con esperienza, il Brescia è comunque a cavallo. Sono infatti ben 17 i giocatori che Eugenio Corini avrà a disposizione per gli spareggi-promozione che hanno già giocato i play off di serie C e quasi la totalità degli stessi l’ha fatto per più volte.

«Veterani»

A partire da Tommy Maistrello, il capolista di questa particolare classifica. L’attaccante emiliano è sceso in campo in ben sette spareggi per la serie B con quattro maglie diverse. Nel triennio 2014-2017 con quella del Bassano, nel 2018-2019 con il Vicenza, nel biennio 2020-2022 con il Renate, l’anno scorso con la FeralpiSalò.

Dietro di lui, con cinque play off di C – 2014 Savona, due volte (2016 e 2017) con l’Alessandria, perse la finale 2017 con il Parma, 2018 Trapani e 2021 Bari – c’è Manuel Marras. Per l’ex Reggiana è quasi un record nel record considerando che le stagioni passate in terza serie sono state sei (più la mezza nel suo secondo anno a Bari, quando venne ceduto a gennaio), con i play off mancati solo nella stagione 2014-2015 al Südtirol.

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Come Marras, anche Nicola Pasini vanta cinque partecipazioni alla post season per la B. Nel 2017 e 2018 con il Bassano, nel 2019 con il Vicenza, squadra con la quale venne poi promosso in B direttamente l’annata successiva, nel 2023, sempre con i biancorossi, quando uscì ai quarti con il Cesena, oltre agli ultimi play off, quelli dell’anno scorso, con la maglia della FeralpiSalò.

A quella post-season hanno partecipato anche molti degli altri attuali biancazzurri (compresi gli infortunati Di Molfetta e De Francesco, quest’ultimo ai play off con l’Avellino nel 2021 e nel 2022): Liverani, Sorensen, Rizzo, Balestrero, Boci, Zennaro e Crespi. Il portiere ravennate, 37 anni il prossimo 2 giugno, può vantare altri tre play off di C con le maglie del Monza (2018) e, oltre all’ultimo, altri due con la FeralpiSalò nel 2021 (fuori ai quarti con l’Alessandria) e nel 2022 (out in semifinale con il Palermo). C’erano anche Di Molfetta, Balestrero e Spagnoli.

Stefano Gori - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Capitan Balestrero ha giocato gli spareggi promozione anche con la maglia del Matelica nel 2021 uscendo al terzo turno, senza però mai perdere, mentre Spagnoli ne ha collezionati altri tre con il Mestre, il Modena e l’Ancona. Anche Rizzo, tra i reduci degli sfortunati 180 minuti di un anno fa con il Crotone, con il Foggia, ha perso la finale di tre anni fa contro il Lecco. Lecco che aveva eliminato in semifinale ai rigori, davanti ai 14mila del Manuzzi, il Cesena di Silvestri. Gigi si riscattò l’anno dopo conquistando, sempre con i romagnoli, la B, vincendo il girone.

Tra i «nuovi» biancazzurri, Cisco li ha giocati con il Novara (2020), Lamesta per due anni di fila (2024 e 2025) con la Giana Erminio dove, l’anno scorso, c’era anche De Maria, che li aveva disputati in precedenza (2023) anche con la Lucchese. Quattro partecipazioni per Guglielmotti, con tre maglie diverse: nel 2020 e nel 2021 con il Renate, nel 2022 con la Reggiana, l’anno scorso con il Catania.

Tanta, tantissima esperienza, quindi, del clima che dal 17 maggio si respirerà. L’abitudine alle pressioni non manca. Può e deve fare la differenza. Come farla fino in fondo? Basta chiedere a Stefano Gori, l’unico fra tutti a vincere i play off di C con la maglia del Pisa nel 2019.