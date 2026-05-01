Brescia, vivaio tra rimpianti e strategie: i top club sul 2010 Beldenti

C’è un presente che vede la prima squadra puntare al bersaglio grosso sul campo. E c’è un futuro, ancora tutto da costruire, legato alle strategie per il nuovo settore giovanile, che alla lunga dovrà creare valori e valore. Molto passa attraverso le scelte strategiche che avverranno durante questa prima fase del nuovo corso del vivaio alla cui testa da poco si è messo il diesse Mattia Collauto, che lavora in sinergia con il direttore tecnico Paolo Migliorati – trait d’union col vecchio Brescia – e con le potenzialità offerte da un territorio (da dove ha contribuito a pescare molti dei prospetti poi migrati in vivai di club forti del Nord Italia), che negli ultimi anni è stato drenato dai club del circondario approfittando di tanti anni in cui il Brescia non ha potuto (sotto Corioni o nella gestione Bonometti) o voluto (con Cellino) investire sui ragazzi.