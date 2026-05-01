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Brescia, vivaio tra rimpianti e strategie: i top club sul 2010 Beldenti

Ci sono tre ex rondinelle nell’Atalanta Primavera che ha vinto la Coppa Italia, per il gioiellino l’Union valuta offerte da un milione
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

Il centrale Dennis Beldenti, interessante prospetto dell'Union Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Il centrale Dennis Beldenti, interessante prospetto dell'Union Brescia - © www.giornaledibrescia.it

C’è un presente che vede la prima squadra puntare al bersaglio grosso sul campo. E c’è un futuro, ancora tutto da costruire, legato alle strategie per il nuovo settore giovanile, che alla lunga dovrà creare valori e valore. Molto passa attraverso le scelte strategiche che avverranno durante questa prima fase del nuovo corso del vivaio alla cui testa da poco si è messo il diesse Mattia Collauto, che lavora in sinergia con il direttore tecnico Paolo Migliorati – trait d’union col vecchio Brescia – e con le potenzialità offerte da un territorio (da dove ha contribuito a pescare molti dei prospetti poi migrati in vivai di club forti del Nord Italia), che negli ultimi anni è stato drenato dai club del circondario approfittando di tanti anni in cui il Brescia non ha potuto (sotto Corioni o nella gestione Bonometti) o voluto (con Cellino) investire sui ragazzi.

Brescia, settore giovanile: la presentazione di Mattia Collauto
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Brescia, settore giovanile: la presentazione di Mattia Collauto

Rimpianti

E questa annotazione, serve per girare il dito nella piaga. Ha fatto un poco male mercoledì pomeriggio, quando all’Arena Civica di Milano l’Atalanta ha vinto, a spese della Juventus, la Coppa Italia Primavera. Un successo arrivato ai rigori nella cui sequenza per i nerazzurri è stato decisivo il portiere Alessandro Anelli (2008), approdato in nerazzurro l’estate scorsa con la fine del vecchio Brescia.

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