Silvestri sontuoso, Crespi presente e futuro: le pagelle del Brescia

L’ Union Brescia gioca una gran partita con la Salernitana e stacca il pass per la finale play off: finisce 2-0 al Rigamonti , decidono le reti di Crespi e Vido. Di seguito le pagelle del match.

Respinta così così sul sinistro scoccato nel primo tempo da Anastasio, rischiava di innescare Lescano. Ma il riflesso su Inglese lava via tutto: un rattoppo che vale un gol.

7 – Davide Balestrero

Spirito straordinario. Capitano nell’esempio che dà ai compagni, nella convinzione che mette ogni giocata. Ineccepibile.

8 – Luigi Silvestri

Fa sorridere che le migliori prestazioni da quando è a Brescia le stia trovando nell’unica casella nella quale si riteneva non si potesse incastrare. E invece eccolo qui: sontuoso, senza l’ombra di una macchia nei suoi interventi. Perfetto.

7 – Alberto Rizzo

Che bella sorpresa: recupero lampo e una corsa fluida, come se nulla fosse successo. Che il Brescia non si sia privato del suo primo regista, come l’ha definito Corini, è una delle tante chiavi di volta di questa partita. Dal 17’ st Andrea Cisco (6.5): un gol sfiorato e assist decisivo. Grande impatto.

6.5 – Loris Armati

Si prende una piccola rivincita rispetto alla sbavatura dell’andata sul gol di De Boer. Serata senza picchi, ma condita con abbondanti dosi di attenzione. Tutto quello che serve, quando si gioca sul filo dell’equilibrio.

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7 – Alessandro Mallamo

Non vorremmo ripeterci. Sostituiamo i soliti aggettivi banali con un invito: andate a rivedervi la sua partita. Manuale del centrocampista. Dal 45’ st Brayan Boci s.v.

7 – Alessandro Mercati

Quell’energia esuberante sempre al limite andrebbe un po’ disciplinata. Ma quanta carica che dà. Tentacolare.

7 – Vincent De Maria

In linea con i suoi play off. E quindi siamo ancora ad altitudini da carenza d’ossigeno. Ha cambiato passo quando più contava: quella catena sinistra è il vero fattore del Brescia in questi spareggi.

6.5 – Mattia Zennaro

Se potevano esserci dei dubbi (legittimi) sulla sua tenuta nella terza gara in sette giorni li dissipa subito: passo sciolto e solita qualità. Guai a far passare in sordina il pressing ragionato su Anastasio prima dell’1-0: quella giocata vale metà gol. Dal 17’ st Manuel Marras (7): veli, dribbling, lanci. Entra e prende in mano la squadra.

7 – Alessandro Lamesta

È sempre sintonizzato, pure quando resta a filo d’acqua anziché emergere a figura intera. È accaduto nelle scorse partite, non questa volta: si sdoppia e dà tanto ritmo alla manovra, al netto di qualche errorino che si perdona per quanto spende. E che lucidità in quell’assist per Crespi. Dal 17’ st Riccardo Fogliata (6): buon piglio e giocate sempre ragionate.

7.5 – Valerio Crespi

Non è la bellezza abbacinante della rovesciata all’andata. Importa a qualcuno? Ne dubitiamo. Vicecaponniere dei play off. Sempre più decisivo. Semplicemente, il futuro dell’Union Brescia. Dal 36’ Luca Vido (6.5): la chiude lui. Non segnava da dicembre, anche allora nel finale.