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Una seconda non vince i play off dal Covid: il Brescia sfida il tabù

Negli ultimi anni agli spareggi hanno trionfato solo terze e quarte: fermarsi per tre settimane può essere un rischio, tocca a Corini gestirlo nel migliore dei modi
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Serve compattezza per evitare le insidie di questo periodo - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Serve compattezza per evitare le insidie di questo periodo - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Da queste parti la scaramanzia non ha più dimora, dunque questo dato si registra con il giusto distacco: sono cinque anni che una seconda non riesce a vincere i play off di serie C. Il Brescia si trova esattamente in questa condizione: primo degli «umani» nel raggruppamento A, dietro al Vicenza, e una lunga attesa davanti a sé prima di entrare in gioco.

Breve riepilogo: domenica si è giocato il primo turno degli spareggi del girone, che ha contrapposto le squadre che si sono classificate dal quinto al decimo posto. Nel secondo (domani) toccherà alle quarte, poi alle terze, e infine alle seconde, tra le quali l’Union (insieme ad Ascoli e Catania).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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