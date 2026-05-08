Union Brescia, guai in difesa: nuovo infortunio per Sorensen

Senza fine: gli infortuni in casa Union Brescia. All’approssimarsi dei play off (debutto il 17 maggio) c’è una nuova tegola con la quale fare i conti: Frederik Sorensen è andato nuovamente ko.
La fitta
Il danese, reduce da qualche acciacco era rientrato in gruppo lunedì poi, mercoledì ha avvertito una fitta muscolare. In base alle prime ricostruzioni, e in attesa di conferme da parte della società, la sensazione è che Sorensen non possa essere a disposizione per il doppio confronto nei quarti con l’ipotesi di poterlo riavere per una eventuale semifinale.
Guaio grosso anche perché là dietro le opzioni sono contate: la buona notizia è comunque che si avvia verso il pieno recupero, in modo da essere utilizzabile in caso di necessità almeno per uno spezzone di gara, Lorenzo Moretti.