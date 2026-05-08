Union Brescia, guai in difesa: nuovo infortunio per Sorensen

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La fitta

Il danese, reduce da qualche acciacco era rientrato in gruppo lunedì poi, mercoledì ha avvertito una fitta muscolare. In base alle prime ricostruzioni, e in attesa di conferme da parte della società, la sensazione è che Sorensen non possa essere a disposizione per il doppio confronto nei quarti con l’ipotesi di poterlo riavere per una eventuale semifinale.