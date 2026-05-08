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Union Brescia, guai in difesa: nuovo infortunio per Sorensen

Si attendono conferme, ma si teme che il difensore debba saltare le due partite dei quarti dei play off
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

Frederik Sorensen, difensore del Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Frederik Sorensen, difensore del Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Senza fine: gli infortuni in casa Union Brescia. All’approssimarsi dei play off (debutto il 17 maggio) c’è una nuova tegola con la quale fare i conti: Frederik Sorensen è andato nuovamente ko.

La fitta

Il danese, reduce da qualche acciacco era rientrato in gruppo lunedì poi, mercoledì ha avvertito una fitta muscolare. In base alle prime ricostruzioni, e in attesa di conferme da parte della società, la sensazione è che Sorensen non possa essere a disposizione per il doppio confronto nei quarti con l’ipotesi di poterlo riavere per una eventuale semifinale.

Guaio grosso anche perché là dietro le opzioni sono contate: la buona notizia è comunque che si avvia verso il pieno recupero, in modo da essere utilizzabile in caso di necessità almeno per uno spezzone di gara, Lorenzo Moretti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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