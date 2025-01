Brescia, Bisoli: «Al mercato non chiedo nulla, Borrelli si isoli»

Pierpaolo Bisoli si presenta in sala stampa con il sorriso e torna subito con la mente a Cremona: «Un pareggio centrato in quel modo, che per me vale quasi una vittoria, mi ha fatto capire che la strada intrapresa è quella giusta». La sosta non ha smorzato l’entusiasmo, tutto il contrario: «È aumentato. Questi giorni mi sono stati utili per approfondire la conoscenza di questo gruppo. Credo che tra una decina di giorni raggiungeremo un livello molto importante…».

Il presente è effettivamente fiaccato dalle assenze: domani contro la Samp (19.30) mancheranno per squalifica capitan Bisoli, Cistana e Olzer, oltre a Jallow, vittima di una distorsione alla caviglia. «Non cerco alibi – precisa il tecnico –, anche se con qualche arma in più avremmo più possibilità di fare bene. Chiedo ancora un po’ di pazienza, in due o tre partite vedrete il vero Brescia».

Il capitolo mercato non sfiora Pierpaolo, che mette subito in chiaro un concetto: «Alla società non chiedo niente, mi auguro che questo gruppo resti così com’è, senza ingressi né partenze. Poi, se qualcuno viene da me lamentandosi o chiedendo la cessione, è un altro paio di maniche». Il nome più chiacchierato è quello di Borrelli, che a fronte di un’offerta congrua potrebbe partire già in questa sessione: «Ma il suo comportamento è sempre stato ineccepibile, altrimenti l’avreste visto girare per il campo di corsa (ride, ndr). Non è al cento per cento, questo è evidente, ma non ci lasciamo influenzare dalle voci. E non lo deve fare nemmeno lui: è un giocatore importante per questa squadra».

Gennaro potrebbe partire dalla panchina anche domani. Bisoli studia le mosse per disinnescare la pericolosità offensiva della Sampdoria: «Hanno alcuni dei giocatori d’attacco più importanti della categoria. A noi mancherà Cistana, è vero, ma abbiamo gente che può sostituirlo. Mi fido molto anche dei miei giovani, da Nuamah a Muca. E non ho intenzione di cambiare modulo: abbiamo trovato l’abito giusto e proseguiamo su quella strada».