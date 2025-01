Calciomercato, per il Brescia tutto passa da Borrelli

Gennaro piace in serie A e ha estimatori anche in Inghilterra, ma potrà muoversi solo per il giusto prezzo

È un momento cruciale per il destino di Borrelli, e di conseguenza per il Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Da caso estivo a caso invernale: potrebbe essere questa l'evoluzione, figlia di una involuzione, per Gennaro Borrelli. Ma un modo per evitare che con l'attaccante si torni al punto di partenza c'è: si chiama rilancio. Si chiama rottura della gabbia di problemi fisici, equivoci tattici e faccia triste nella quale il giocatore campano è letteralmente imprigionato in una stagione da due gol appena e peraltro datati ottobre. Una vita fa.