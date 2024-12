Cremonese-Brescia: le pagelle delle rondinelle

Moncini s’inventa il pareggio con una prodezza, Lezzerini è altrettanto decisivo tra i pali

3 ' di lettura

La splendida rovesciata di Gabriele Moncini - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il Brescia chiude il suo 2024 con un pareggio pesantissimo sul campo della Cremonese, agguantato da una prodezza in pieno recupero di Gabriele Moncini, con la squadra in dieci per l’espulsione di Cistana. Di seguito le pagelle delle rondinelle. 7.5 – Luca Lezzerini «Segna» al 95’. Cioè: ovviamente para: ma il suo grande intervento su Johnsen, dentro una gara priva di sbavature, vale come un gol, quello che 40’’ dopo firma Moncini. Tra le pochissime note positive del periodo, le ritrovate certezz