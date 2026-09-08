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Brescia, per Rizzo frattura a una falange del piede: out almeno due settimane

Sarà un’assenza pesante quella del difensore che potrebbe saltare le quattro partite di campionato di questo mese
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

Alberto Rizzo, pedina importante dei biancazzurri
Alberto Rizzo, pedina importante dei biancazzurri

L’Union Brescia è in attesa  degli esami strumentali (slittati a domani, mercoledì) e del relativo esito per Manuel Marras e nel frattempo fa i conti con un altro infortunio: quello del difensore Alberto Rizzo. Uscito dolorante e zoppicante nella ripresa della partita con il Desenzano, l’esperto giocatore, ha rimediato una frattura della quinta falange del quinto dito del piede destro.

Sono tutti da valutare i tempi di recupero che sono soggettivi: dipenderà molto dal dolore. In coda alla scorsa stagione Rizzo incappò nello stesso tipo di infortunio e lo smaltì nel giro di una decina di giorni. Una previsione certa non è possibile farla, ma ipotizzare un paio di settimane di stop appare realistico. Si tratta a ogni modo di un’assenza pesante oltretutto alla vigilia della settimana che racchiude tre partite con Trento, Treviso e Alcione. Il 27 c’è invece la partita con la Dolomiti Bellunesi

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