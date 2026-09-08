Brescia, per Rizzo frattura a una falange del piede: out almeno due settimane

L’Union Brescia è in attesa degli esami strumentali (slittati a domani, mercoledì) e del relativo esito per Manuel Marras e nel frattempo fa i conti con un altro infortunio: quello del difensore Alberto Rizzo. Uscito dolorante e zoppicante nella ripresa della partita con il Desenzano, l’esperto giocatore, ha rimediato una frattura della quinta falange del quinto dito del piede destro.
Sono tutti da valutare i tempi di recupero che sono soggettivi: dipenderà molto dal dolore. In coda alla scorsa stagione Rizzo incappò nello stesso tipo di infortunio e lo smaltì nel giro di una decina di giorni. Una previsione certa non è possibile farla, ma ipotizzare un paio di settimane di stop appare realistico. Si tratta a ogni modo di un’assenza pesante oltretutto alla vigilia della settimana che racchiude tre partite con Trento, Treviso e Alcione. Il 27 c’è invece la partita con la Dolomiti Bellunesi