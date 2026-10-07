«Brescia!»: quella volta che Messi incontrò Baggio al Camp Nou

Era il 2010, Leo aveva appena segnato quattro gol all’Arsenal in Champions: «Voglio vederlo salire sull’astronave», scherzò Roby con Guardiola. Stanotte la Pulce ha detto addio alla Nazionale argentina

Luca Chiarini Giornalista 07 ottobre 2026 2 ' di lettura

Un momento dell'incontro Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Lionel MessiRoberto BaggioArgentinaBarcellonaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...