Brescia: oggi test con la Pergolettese, nome nuovo per la difesa

Si comincia a fare sul serio. I primi due test stagionali sono andati in archivio con la solita prevedibile scorpacciata di reti e indicazioni assortite. Dopo aver affrontato due rappresentative di dilettanti, giovedì e sabato scorsi, il Brescia si prepara al primo confronto con una formazione professionistica. Si torna alle porte chiuse di Torbole, dopo l’abbraccio con il pubblico di quattro giorni fa a Travagliato, per la sfida alla Pergolettese. Ieri l’altro la squadra di Giovanni Mussa ha fatto tappa ad Appiano Gentile per affrontare l’Inter campione d’Italia: i nerazzurri, privi dei nazionali e imbottiti di Primavera, hanno vinto di misura, 2-1.

Gli ex

Per i gialloblù, in pieno recupero, è andato a segno l’ex Brescia Mattia Capoferri, ceduto a titolo definitivo due anni fa al Piacenza, che l’ha liberato gratuitamente la scorsa estate. Il terzino classe 2001 è reduce da un’annata complicata, con sole 14 presenze nell’ultimo campionato di C, e quest’anno punta a rilanciarsi.

Più alto il minutaggio di Lorenzo Andreoli, l’altra vecchia conoscenza delle rondinelle: per lui 25 presenze tra campionato e Coppa Italia nell’ultima annata a Crema. Ieri si sono allenati in gruppo sia Borrelli sia Moncini, ma è improbabile che Maran li rischi già oggi («punto a esserci sabato», ha detto Gabriele). Ancora a parte Besaggio, che non sarà della partita.

Biglietti

Per la sfida col Lumezzane (27 luglio, ore 18.30) biglietti in vendita a 10 euro per la tribuna centrale e laterale e a 20 euro per la tribuna Vip del Saleri (ulteriori informazioni sul sito ufficiale dei valgobbini). L’appuntamento successivo sarà il primo agosto, al Rigamonti contro il Genoa (18.30): tagliandi a 12 euro per la Curva nord e a 22 per la tribuna centrale e laterale.

Mercato

Per la difesa è spuntato il nome del centrale 2004 Gabriele Calvani in ritiro col Genoa e la scorsa stagione in prestito in serie C al Pontedera. Sulle sue tracce c’è anche il Cosenza.