I nuovi e il modulo: cos’ha detto la prima amichevole del Brescia

Tripletta per Buhagiar, buoni segnali da Verreth e Corrado. Maran testa sia la difesa a quattro sia quella a tre, con un asse interessante sulla sinistra

Bjarnason e Buhagiar, due protagonisti dell'amichevole di ieri - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Cose dell’altro mondo a Torbole. O dell’altro emisfero, per esser certosini. Trent Buhagiar, uno dei volti nuovi di quest’estate del Brescia, confeziona il primo gol della stagione. Non ufficiale, e contro una rappresentativa di dilettanti assemblata per fare da sparring partner ai ragazzi di Maran. Ma il segnale è senz’altro propizio. Verreth e Buhagiar: «Impossibile dire no al Brescia» Ne fa addirittura tre, l’australiano. Dopo il tap-in rompi-ghiaccio al 2’, su un pasticcio difensivo degli av