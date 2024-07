Brescia, oggi test col Lumezzane che ha un Monachello in più

Dopo le due prime uscite contro selezioni di dilettanti, si resta sullo stesso livello dell’ultimo test con la Pergolettese, cioè la serie C. Torna per il Brescia il derby con il Lumezzane che Bisoli e compagni affronteranno quest'oggi, con fischio d’inizio alle 18.30, al «Saleri».

Termina il ritiro

Quarta uscita, dicevamo, che chiuderà di fatto anche le due settimane di ritiro estivo delle rondinelle che domani e dopodomani godranno di due giorni di riposo prima di ritrovarsi martedì. Si annuncia un buon test per Maran per valutare il grado di scarico dei suoi ragazzi e quanto le gambe comincino a girare a dovere.

Brescia che dovrà ancora rinunciare a qualche pedina: Besaggio e Bjarnason (forte contusione) sono out, Verreth ha svolto ieri una seduta ancora part-time tra differenziato e gruppo per un affaticamento che gli aveva già fatto saltare la partita con la Pergoé ancora in dubbio. Possibile invece il primo spezzone dell’anno per Moncini e (forse) Borrelli. Hanno recuperato dai vari acciacchi Adorni, Jallow e Lezzerini e la loro presenza in questo tardo pomeriggio in Valgobbia è più che possibile.

Viktoros saluta

E a proposito di acciacchi, pare probabile il ritorno a casa del cipriota Viktoros: il giovane centrale, infortunatosi alla caviglia nel primo giorno in prova con la squadra, è in attesa di accertamenti e per lui si profila un rinvio più in là della valutazione tecnica.

I valgobbini

Gaetano Monachello nel suo nuovo stadio - © www.giornaledibrescia.it

In casa Lume del presidente Andrea Caracciolo invece, assente il solo Tremolada (affaticato), mentre potrebbe fare il suo esordio ufficioso in maglia rossoblu l’ultimo arrivato, Gaetano Monachello. È infatti ufficiale l’approdo del 30enne attaccante ex Mantova (tre stagioni con i virgiliani).

«Ci hanno colpito il suo entusiasmo e la sua determinazione nel voler sposare il nostro progetto - ha affermato il ds Pesce -. Porta l'esperienza necessaria, lui che per la C rappresenta un valore aggiunto».

Per Lumezzane Brescia, tagliandi a 10 euro per la Tribuna Centrale e Laterale, 20 euro per la Vip: biglietteria del «Saleri» aperta fino ad inizio match, anche se la società raccomanda, per evitare code, l’acquisto online su Diyticket.it.