Verreth e Buhagiar: «Impossibile dire no al Brescia»

Prime impressioni? «Ottime». Matthias Verreth e Trent Buhagiar, i due colpi dall’estero che il Brescia ha piazzato in questa sessione di mercato, rispondono all’unisono. «La squadra è forte, e i compagni sono buoni amici, si lavora sodo» sottolinea il belga, che ha scelto la B dopo la promozione in Olanda con il Willem II.

Il belga Matthias Verreth

«Potevo prolungare con loro, ma poi il Brescia è arrivato con grande decisione, e io non ci ho dovuto pensare due volte: è un club storico, nel quale ha giocato gente come Baggio o Pirlo». Giocatori ai quali, nel suo piccolo, Verreth prova a ispirarsi: «Io sono un centrocampista difensivo, in Olanda ho fatto anche il difensore centrale. Sono bravo nei passaggi, cerco di aiutare la squadra nella prima costruzione».

L’australiano

L'australiano Trent Buhagiar

Per Buhagiar arrivare a Brescia «è un sogno che si realizza. Ho sempre voluto giocare in Europa, e ora che ne ho l’opportunità cerco di giocarmela al meglio. Ho anche parlato con Cellino qualche giorno fa, gli sono grato. Non ho paura, sono molto carico».

Sempre a proposito di caratteristiche, Trent si descrive in questo modo: «Posso giocare sia a destra che a sinistra, do il meglio di me quando agisco in una posizione avanzata». La collocazione, nel modulo attuale, sarebbe verosimilmente alle spalle dell’unica punta: «Se il mister ritiene che possa aiutare la squadra leggermente più indietro, nessun problema. Sono a sua disposizione».