Viktoros, che sfortuna: infortunio nel primo allenamento col Brescia

Incredibile sfortuna per il difensore cipriota in prova al Brescia: Giorgos Viktoros, durante il primo allenamento agli ordini di Maran, questa mattina, si è infatti infortunato ed è stato portato fuori dal terreno di gioco a braccia e quasi in lacrime. Il centrale si sarebbe fatto male da solo.

Ora il giocatore cammina appoggiato alle stampelle. Il 2005 sarebbe dovuto rimanere per qualche giorno in attesa di valutazioni pur non essendo considerato l’atteso innesto nel reparto centrali. A questo punto però l’esperienza di Viktoros potrebbe essere già finita ancora prima di iniziare.