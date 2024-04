Brescia, Maran: «Vedere che la gente crede in noi è un orgoglio»

In palio c’è moltissimo: la prospettiva di scavare un solco un po’ più profondo tra sé e le avversarie che mordono le caviglie per un posto nei play off. Capofila delle inseguitrici del Brescia è il Pisa, avversario delle rondinelle domani al Rigamonti. Nella conferenza della vigilia, Rolando Maran ribadisce un concetto: «Non mettiamo le mani avanti, né vogliamo porci limiti. Quello che più mi preme, però, è arrivare il più rapidamente possibile all’obiettivo che la dirigenza mi ha chiesto».

Mancheranno Borrelli e Olzer, due assenze che Maran definisce «pesanti, anche se questa squadra ha dimostrato di poter fare molto, a prescindere da chi manca. Chi viene allo stadio questo l’ha capito, anche se mi piacerebbe vedere un Rigamonti più gremito. Nonostante questo, vedere un pubblico che crede in noi è motivo d’orgoglio».

Luce verde invece per Andrea Cistana, rientrato ieri in gruppo dopo qualche giorno di assenza: «Lo rivaluterò nell’allenamento di oggi, ma non sembrano esserci grosse problematiche: è stato fermato solamente da un problema gastrointestinale». Quello di domani sarà per Maran «un bel test, perché il Pisa è una squadra che cerca di toglierti il pallino. Noi dovremo essere bravi a leggere i momenti della partita».