Brescia in volo però senza gioia: per Borrelli la stagione è finita

L’attaccante ha riportato la frattura composta del malleolo: va operato e il recupero è stimato in 3 mesi

Gennaro Borrelli è uscito dal campo a testa china - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Una tegola sulle ambizioni del presente e anche sui piani per il futuro. Una brutta botta: anzi, una frattura composta al malleolo della caviglia destra. Il che significa: stagione finita e tempi di recupero, approssimativi, stimati in tre mesi. Manca ancora l’ufficialità, ma non cambia e non cambierà il fatto che il Brescia deve (ri)pensarsi senza Gennaro Borrelli. Purtroppo, le preoccupazioni che avevamo sentito dalle parole di Maran nell’immediato dopo Cosenza e che avevamo letto sui volti de