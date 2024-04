Brescia, Maran esulta: «Adesso c’è tutto da guadagnare»

L’aritmetica ancora non c’è, e dunque Rolando Maran si esprime con la solita cautela: «Blindiamo un altro po’ la salvezza, ma non possiamo ancora festeggiare. Sappiamo però che questa è la strada giusta».

Sta di fatto che la vittoria in rimonta sul Cosenza è una sorta di bollino di garanzia sull’obiettivo dichiarato di questa stagione del Brescia, ovvero la permanenza in serie B: «L’abbiamo voluta e meritata - sottolinea Maran -, nonostante alcuni episodi arbitrali giudicati in maniera clamorosa».

In attesa della Sampdoria, i tre punti raccolti al Marulla valgono il settimo posto momentaneo, a più due sul nono: «Puntiamo a fare il meglio possibile, ma questo non implica necessariamente partecipare ai play off. Siamo nelle condizioni perfette per giocare con la mente sgombra, anche se non mi piace sentir dire che una squadra non ha niente da perdere: c'è tutto da guadagnare, io la penso così».