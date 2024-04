Brescia, col Pisa in attacco out anche Olzer

L’attacco del Brescia perde un’altra pedina. Dopo Gennaro Borrelli, per il quale la stagione è finita, contro il Pisa mancherà anche Giacomo Olzer, che ha rimediato una contusione alla spalla in allenamento.

Si attende l’esito degli accertamenti medici, ma il fantasista è molto dolorante e per il match di sabato almeno è fuori causa.

Out anche il lungodegente Andrenacci oltre a Bertagnoli, squalificato. In difesa torna a disposizione Cistana che però resta in ballottaggio con Papetti.