Brescia, Maran per voltare pagina pensa a Bjarnason

Fabrizio Zanolini

In vista della partita di Cesena il tecnico cerca il modo per dare una mano al centrocampo

Birkir Bjarnason con Michele Besaggio © www.giornaledibrescia.it

Si volta pagina. Perché è giusto così. Dopo una settimana in cui si è parlato più della partita precedente che di quella successiva, ora è davvero tempo di archiviare definitivamente quel 2-5 e pensare solo e soltanto al Cesena. Per la prima sfida di un trittico che in otto giorni vedrà anche i match con lo Spezia al Rigamonti (martedì) e con la Samp a Marassi, la curiosità principale riguarda l'assetto tattico con cui Rolando Maran deciderà di giocarsi domani (ore 15) la partita del Manuzzi. Br