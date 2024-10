Brescia, senza Bisoli la mediana si scopre fragile

Troppi gli spazi concessi al Sassuolo: al di là della forza degli emiliani, è mancata l’abilità nei contrasti del capitano. Lo raccontano anche i numeri

L'assenza di Bisoli ha avuto un impatto notevole contro i neroverdi - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

La spia si è accesa con il Sassuolo. Per motivazioni composite. Quella regina è il valore dell’avversario: per un po’ il Brescia ha saputo camuffare l’enorme gap tecnico con sacrificio e applicazione. Le solite armi. Poi però è bastata una piccola fiammata neroverde per ridurre in cenere il castello di carta. Troppo Sassuolo per il Brescia: 5-2 neroverde al Rigamonti In mediana C’è però anche dell’altro. Un aspetto a sé stante, impermeabile all’imponente superiorità della squadra di Grosso. Rola