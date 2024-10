Brescia, niente panico: cinque passi per resettare dopo il Sassuolo

La prima missione è evitare il rischio di farsi travolgere emotivamente dalla pesante sconfitta di sabato. Maran ha ricevuto sostegno da Cellino e Castagnini

4 ' di lettura

Il Brescia ha l'obbligo di rialzare la testa dopo lo scivolone di sabato - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il calcio è strano e non perde occasione di dimostrarlo. Il calcio è anche bello perché in nessun altro sport di squadra succede che i pronostici possano essere smentiti con tanta regolarità. Però, a volte accade che la natura semplicemente segua il proprio corso e che, dunque il più forte faccia valere la propria forza senza possibilità di replica. Accettazione L'obiettivo è ripartire dalla forza del gruppo - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it E non c’è dubbio alcuno sul fat