Brescia, Maran: «La squadra è carica, col Palermo possiamo divertirci»

Il Brescia stringe i denti e si prepara ad affrontare il terzo impegno in una settimana. Energie sotto stress, ma Rolando Maran non ha dubbi sull’atteggiamento che la sua squadra adotterà domani contro il Palermo: «L’ho vista molto carica, tanto che oggi ho dovuto dire ai ragazzi di calmarsi. Se riusciremo a riversare tutto questo in campo, insieme a quello che potrà darci il nostro pubblico se lanceremo i segnali giusti, ci divertiremo».

Maran fa poi una riflessione sulle difficoltà a incidere in fase offensiva che hanno punteggiato le ultime uscite: «La mia sensazione è che quando fiutiamo il pericolo ci venga un po’ il braccino, forse anche per quello che è il nostro vissuto recente. Il che per certi versi è una virtù, ci fa essere più concreti, ma al contempo ci toglie un pizzico di intraprendenza che invece vorremmo sempre avere».

Sul Palermo, reduce dalla sconfitta a sorpresa di Terni, Rolando assicura di aspettarsi «una squadra arrabbiata per quel risultato. È costruita per andare in serie A, e con ogni probabilità la troveremo più concentrata del solito».

Dopo lo spezzone disputato ad Ascoli da Borrelli, il tecnico punta a ritrovare presto anche Cistana, rientrato pienamente in gruppo nella seduta di ieri: «Gennaro non è ancora nelle migliori condizioni - precisa -, di certo non ha i 90 minuti. E Cistana deve ritrovare la condizione, dopo un lungo periodo di inattività. Ma di certo domani sarà con noi, in panchina».