Brescia, Maran: «Punto meritato, abbiamo fatto di necessità virtù»

Il Brescia non brilla ad Ascoli, ma strappa un punto che gli consente di compiere un altro piccolo passo verso la salvezza. È positivo il bilancio a caldo di Rolando Maran: «Siamo stati bravi a calarci nella parte e a fare quello che dovevamo - dice il tecnico dopo il fischio finale -. Usciamo dal campo con un punto meritato, perché non abbiamo subito tanto, pur avendo costruito poco. La squadra ha mostrato carattere, non si è mai tirata indietro. Queste partite non sono molto nelle nostre corde, ma abbiamo dovuto fare di necessità virtù».

Soddisfatto, dunque. Ma non fino in fondo: «Vorrei che la mia squadra avesse maggiore controllo del gioco. Anche se questa non era la gara giusta per farlo: l’Ascoli ha esercitato una grande pressione per tutta la partita».

Le parole di Dickmann

A firmare il definitivo 1-1, con un gol da antologia, è stato l'ex spallino: «È andata bene, ho calciato e per fortuna è entrata» racconta sorridendo davanti alle telecamere. «Avevo cercato il gol anche settimana scorsa, ma Bianchi mi ha ostacolato (ride, ndr). Stavolta è andata meglio».

Per Lorenzo è la prima rete in biancazzurro: «Lavoro anche per farmi riscattare dalla società - assicura -. Il mio desiderio è restare qui anche il prossimo anno».