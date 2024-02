Ascoli-Brescia, le pagelle delle rondinelle

Gol strepitoso di Lorenzo Dickmann, che è il migliore in campo al Del Duca. Polveri bagnate in attacco: Galazzi e Bianchi faticano a incidere

I giocatori del Brescia lasciano il campo dopo il fischio finale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il Brescia strappa un pareggio ad Ascoli: l'eurogol di Lorenzo Dickmann evita la sconfitta al Del Duca, e consente alle rondinelle di infilare il terzo risultato utile consecutivo in campionato. Di seguito le pagelle. 6.5 - Michele Avella Che paura sulla punizione di Pedro Mendes con la palla che gli scivola via come una saponetta al veleno. Mentre veleno puro è il rigore calciato dallo stesso attaccante: il portiere campano può solo intuire la direzione, ma non intervenire: troppo potente. Nel