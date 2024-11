Brescia, Maran: «La reazione con lo Spezia un segnale: andiamo avanti»

Il pareggio con lo Spezia non ha spazzato via ogni inquietudine. Il momento resta delicato, e il tentativo del Brescia di tirarsi fuori dalle sabbie mobili di questo periodo passa da un altro incrocio con una ligure: «Vorremmo che le cose andassero diversamente – ammette Maran in conferenza – e quindi girano un po’. Sto vivendo questo momento con lucidità, conscio di avere una squadra che si applica e dà il massimo. Abbiamo individuato la strada per andare».

Domani a Marassi c’è la Sampdoria, e il Brescia dovrà ancora fare i conti con una serie di assenze pesanti: «Oltre a Moncini, Galazzi, Bisoli e Muca mancherà pure Paghera, che è febbricitante» annuncia Maran. «Gli infortuni pesano, non posso negarlo, ma se mi concentrassi solo su quelli non farei un buon lavoro. Il mio dovere è esaltare le caratteristiche di chi c’è».

Rolando auspica continuità rispetto al secondo tempo con lo Spezia: «In quella gara c’erano tutte le componenti per fallire – sottolinea – e noi non l’abbiamo fatto. Trovo che l’aver trovato la prestazione nel corso di una partita così sia un segnale molto importante. Ci siamo tolti di dosso qualche zavorra».