⬤ Live ⬤ Diretta TT Calcio 29.10.2024

Serie B, il Brescia prova a ripartire con lo Spezia: la diretta

Sfida delicata per le rondinelle, che affrontano l’unica squadra ancora imbattuta in campionato. Maran ritrova Cistana e schiera Borrelli in attacco

⬤ LIVE

A A Riduci Ingrandisci Brescia in campo al Rigamonti per la sfida con lo Spezia, valida per l’undicesimo turno di serie B. Di seguito la diretta testuale del match.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Condividi l'articolo

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti Brescia Calcio