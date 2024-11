Flachi: «Il Brescia può giocarsela a viso aperto con la Sampdoria»

Fabrizio Zanolini

Dopo lo spavento per un principio d’infarto, il doppio ex della sfida «gioca» la gara in programma domani a Marassi: «Le rondinelle potrebbero anche accontentarsi di un pari»

Lo straordinario gol in sforbiciata di Flachi al 90' di Brescia-Modena del 2009 - Foto Reporter Zanardelli © www.giornaledibrescia.it

Un cuore fasciato di blucerchiato che, in un angolino, ha anche un po’ di biancazzurro. Un cuore che però, un paio di settimane fa, gli ha lanciato un segnale forte, uno di quelli da recepire al volo. Francesco Flachi, icona della Samp (280 presenze e 110 gol con la Doria) ma anche ex rondinella di quella promozione in serie A del 2010 conquistata in rimonta partita dalla sua mezza rovesciata vincente al novantesimo col Modena, parla della sfida di domani al Ferraris, ma anche di quel principio