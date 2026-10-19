Tegola dell’ultima ora in casa Union Brescia: Valerio Crespi dá forfait per la gara di questa sera contro la Giana Erminio. L'attaccante ha rimediato una botta al ginocchio durante la seduta di ieri. Ha regolarmente portato a termine l'allenamento, ma questa mattina ha avvertito dolore. Saranno anche necessari accertamenti.
Brescia, botta al ginocchio per Crespi che dá forfait
L'attaccante si è infortunato durante la seduta di ieri e salterà la sfida con la Giana Ermnio di questa sera
Valerio Crespi durante un allenamento - © www.giornaledibrescia.it
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