Brescia, la Curva nord contro Cellino: «Domenica entreremo al 17’»

«Mi aspetto un segnale di rivalsa da parte dei nostri tifosi: spargere terrore e minacce non paga. Questa è la mia ultima chiamata». Queste le parole rilasciate da Massimo Cellino ai nostri taccuini due giorni fa, a poche ore dall'annuncio dell'arrivo in panchina di Pierpaolo Bisoli.

Ingresso in ritardo

A quarantotto ore di distanza, la Curva nord del Brescia prende posizione con una nota ufficiale, annunciando una protesta che andrà in scena questa domenica, in occasione della sfida con la Carrarese: «Staremo fuori ed entreremo al 17° minuto di gioco. Invitiamo tutto lo “zoccolo duro”, che ama come nessun altro la propria maglia, a fare lo stesso» si legge in un passaggio.

La protesta

Massimo Cellino, presidente delle rondinelle - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Si inasprisce, dunque, la contestazione del tifo organizzato bresciano nei confronti del patròn delle rondinelle: «Ci siamo ritrovati retrocessi due anni fa e, ad oggi, siamo due punti sopra la zona playout. Non ti chiedi perché i tifosi non vengono allo stadio? Bisognerebbe, a volte, fare autocritica sul proprio operato». E ancora: «La gente per bene si allontana perché si stufa di vedere giocatori senza grinta in campo. Perché si può perdere, ma è inaccettabile non avere quella sana rabbia agonistica e non dare l’anima, come si è magari intravisto nelle prime partite di campionato. La gente scappa, inoltre, per le promesse non mantenute, la poca chiarezza e la mancanza di aspettative».

I ringraziamenti

La Curva ringrazia poi Rolando Maran «per l'operato svolto», dando il benvenuto «al nuovo allenatore Bisoli, che speriamo dia la giusta mentalità agonistica alla squadra».